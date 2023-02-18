Hatay'da 296 saat sonra gerçekleşen mucize kurtuluş!
Hatay'ın Antakya ilçesi'nde General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ olarak çıkarıldı.
Depremin 13. gününde yeni bir mucize daha gerçekleşti. Kırgızistan'dan gelen kurtarma ekibi Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişiyi depremin 296. saatinde sağ olarak çıkardı.
Yorumlar