Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “asrın felaketi” Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından ağır hasar gören Hatay’a yaptığı ziyarette havadan ve karadan incelemelerde bulundu.

Öncelikle rezerv alanlardaki sağlam zeminlerde konut yapımına başlayacaklarını kaydeden Bakan Murat Kurum, “Vefat eden ailelerimizi geri getiremeyeceğiz ama onların hatıralarını, anılarını burada canlı tutacağız. Onlarla birlikte burada yaşayacağımız, gelecek nesillere aktaracağımız Ulu Cami’mizi, Meclis Binamızı yeniden ayağa kaldıracağız. Ve buradaki tüm tarihi eserleri ki bugün Kültür ve Turizm Bakanımız da burada gerekli incelemeleri yaptı. Buradaki tüm tarihi eserlerimiz de inşallah eskisi gibi yeniden canlandıracağız, hayata geçireceğiz." dedi.

Hatay'a mart ve nisan aylarında 50 bin konut yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak mart ve nisan aylarında 50 bin konutu öncelikli Hatay’da hem merkezde, hem de ilçelerde olmak üzere bir planlama yaptıklarını söyleyen Bakan Kurum, "Mart ayı sonuna kadar 14 bin bağımsız bölümün inşa sözleşmesini tamamlamış olacağız. 21 Şubat’ta başlattığımız yapım sürecinde bugün itibariyle de 4 günde 10 bin 12 yeni yuvamızın sözleşmelerini imzalamış ve inşaat sürecine başlamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi mart ve nisan aylarında 200 bini merkezlerde, 73 bini köylerde olmak üzere 273 binin ihalesini, sözleşme süreçlerini başlatıyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.