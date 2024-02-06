Hatay Valisi'nden 6 Şubat depremlerinin 1. yılına ilişkin mesaj

Vali Masatlı, mesajında, 6 Şubat'taki afetin ve kayıpların acısını hala yüreklerde taşıdıklarını, bunların bir insan ve şehir için tarifsiz acılar olduğunu belirtti.

Zaman, sabır ve mücadele gerektiren bir süreç içerisinde olduklarını aktaran Masatlı, "Devletimizin gücünü, milletimizin serdengeçti mizacını, bu acı olayla bir kez daha hissettik, gördük, yaşadık. Büyük devlet olmamızın şiarı olan 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ve ruhu, her zaman ve şartta olduğu gibi bu zor dönemde de bir kez daha vücut buldu." ifadelerini kullandı.

Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki devlet ve milletin fedakarlıklarıyla büyük bir destan yazıldığını belirterek, şunları paylaştı:

"Adeta küllerimizden yeniden doğuyoruz. Depremin yarattığı kaos ve yıkım yaşamın kaçınılmaz belirsizliklerini önümüze sererken hayatın ne kadar kırılgan olduğunu bizlere bir kez daha göstermiş oldu ancak bu kırılganlık, aynı zamanda direncimiz ve dayanma gücümüzü de beraberinde getirdi. Bu bakımdan, insanımızın gösterdiği direnç, bir araya gelme ve bu topraklarda yaşama iradesiyle dayanışma ruhu, geleceğe olan umudumuzu hep taze tutarak büyük millet olmamızın ruhunu bizlere bir kez daha hissettirdi."

Hatay'ın yeniden inşa edileceğini bildiren Masatlı, şunları kaydetti:

"Sarsıldık ama kopmadık. Şehrimizi umutla yeniden ihya ve inşa ediyoruz. Geçmişten güç alarak hiçbir insanımız, aç ve açıkta kalmamalı anlayışıyla geleceğe inanç ve kararlılıkla yürüyoruz. İyileşme sürecini yaşadığımız Türkiye Yüzyılı'nda da Hatay'ımız 'şahsi meselemiz' olmaya devam edecek ve kadim şehrimizi huzurun, mutluluğun, gücün, kardeşliğin, hoşgörünün, evrensel değerlerin merkezi haline tekrar getireceğiz. Devletimiz buna muktedirdir. Bu duygu ve düşüncelerle depremde kaybettiklerimizin aziz hatıralarının kalbimizde her daim yaşayacağının bilinmesini istiyor, kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize bir kez daha başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."