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Hatay Valiliği: Afrin'de 2 canlı bomba etkisiz hale getirildi

Hatay Valiliği, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'li 2 canlı bombanın güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Emniyet güçlerinin dikkati, olası bir saldırıyı önledi.

Hatay Valiliği, bugün saat 16:30 sıralarında Afrin’de sivil halkın yoğun olduğu bölgede PKK/YPG terör örgütü mensubu 2 kadın canlı bombanın düzenlenen operasyon ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Olaya ilişkin tahkikat (soruşturma) başlatıldı.

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