Hatay Kırıkhan'da geçici barınma çalışmaları sürüyor

Depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, afetzedeler için hazırlanan geçici barınma alanlarında çalışmalar devam ediyor.

İlçe genelinde toplam 42 bloktan oluşan alanda, 504 ailenin barınacağı 27 metrekarelik yapıların Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanıp anahtar teslimi yapılması planlanıyor.

Kırıkhan'da iki etapta toplam 504 geçici barınma konutu yapılacak. 1+1 proje konseptinde; tuvaleti, banyosu, mutfağı, ebeveyn odası ve salonuyla yaşam alanı oluşturulacak.

Samandağ'da 250 ve Defne ilçesinde de 250 olmak üzere toplamda 1004 konut yapılması planlanırken, Kırıkhan'daki konutlar 254 yığma ve 250 prefabrik şeklinde inşa edilecek.