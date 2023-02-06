Hatay için yardım isteyen Volkan Demirel, gözyaşlarını tutamadı!

Bugün sabah 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş olan bir deprem meydana geldi.

Depremden Hatay'da etkilendi. Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, Instagram hesabından yaptığı canlı yayın sırasında gözyaşları içinde bölgeye yardım istedi. Demirel, "Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Allah rızası için yardım edin" dedi.

