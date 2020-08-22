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'Hatay-Amanos kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında, Hatay-Amanos kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16 piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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