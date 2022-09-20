Hastaneler sivrisinek şikayetleriyle doldu taştı! Bakanlık harekete geçti!
İstanbul'da sivrisinek ısırığı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı artınca Sağlık Bakanlığı sivrisineklere karşı 'rehber' hazırladı. Sivrisineklerin Batı Nil Virüsü gibi farklı virüslerin yayılımında da etkili olabileceğine dikkat çekildi.
İstanbul'da sivrisinek ısırıkları nedeniyle hastanelere başvuran sayısı son zamanlarda oldukça arttı.
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Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da hastaneye başvuru oranlarını artıran sivrisineklere karşı 'rehber' hazırladı.
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İşte sivrisineklerden korunma yolları:
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Sivrisinek sokmasından korunmak için uzun kollu gömlek ve pantolon gibi
vücutta açık yer kalmayacak şekilde mümkün olduğunca kapalı kıyafetlerin
giyilmesi tercih edilmelidir.
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