Hastaneden Randevu Alıp Gitmeyenlerin Cezası Belli Oldu!
Hastanelerdeki randevu yoğunluğu nedeniyle randevu alıp gitmeyen vatandaşların durumu son zamanlarda gündem olmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir açıklama yaptı. Peki, hastaneden randevu alıp gitmeyenlerin cezası ne olacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevu onay sisteminin devreye alınacağını, onay verdiği halde randevusuna gitmeyen vatandaşlara karşı yeni tedbirler alındığını açıkladı. Peki, hastaneden randevu alıp gitmeyenlerin cezası ne olacak?
Bakan Koca en önemli sorunlardan birinin hastanelerde yaşanan randevu aksaklıkları ve kapasite sorunları olduğunu belirterek, "İl, hastane ya da branş bazında yaşanan sorunları biliyoruz. Bununla ilgili hastane yöneticilerimiz de yoğun çalışma içerisinde. Mevcut kapasitenin yeterince verimli kullanılamaması sorunu var. Bunun bir tarafı kapasiteyi belirleyen hastanelerimiz, diğer tarafı randevu alıp randevusuna gelmeyenlerin sebep olduğu atıl kapasite.
Bunun için ilk tedbirleri almıştık. Şimdi yeni yaptığımız analizler bazı zorunlulukları işaret ediyor. Önümüzdeki haftalar kademeli şekilde yeni tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz." açıklamasında bulundu. Peki, hastaneden randevu alıp gitmeyenlerin cezası ne olacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneye gitmek için MHRS uygulaması üzerinden ya da ALO 182'den randevu alıp gitmeyen vatandaşlara yönelik yeni tedbirlerin devreye alınacağını duyurdu. Buna göre, randevusuna gitmeyen vatandaşlara aynı bölümden 15 gün içinde yeni randevu verilmeyeceğini belirtti. Yeni alınan önlemlerle hastanelerde yaşanan randevu aksaklıkları ve kapasite sorunlarının kalıcı şekilde çözülmesi amaçlanıyor.