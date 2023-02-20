Hasar tespit çalışması: 130 bin ağır hasarlı bina mevcut!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Gaziantep’te bilim insanlarıyla gerçekleştirilen “Deprem Bölgesi Fay Hatları ve Zemin Sıvılaşması” konulu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldığını bildirdi.

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki 1 milyon 40 bin binayı incelediğini belirterek 130 bin binada 430 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini aktardı.