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Hasar tespit çalışmalarına müdahale eden muhtar görevden uzaklaştırıldı

 Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hasar tespit çalışmalarına müdahale eden muhtar görevden uzaklaştırıldı.

Karaköprü Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmasına başladığı belirtildi.

Ekiplerin Esentepe Mahallesi'ndeki hasar tespit çalışmalarına Mahalle Muhtarı Ömer Bağıran'ın müdahale ettiği ifade edilen açıklamada, muhtarın 12 Şubat'taki çalışmalarda personele bağırdığı, küfürlü konuştuğu, çevredekileri çalışmaları engellemesi için yönlendirdiği, çalışmalarda zorluk çıkardığı, bu durumun da ekiplerce tutanak altına alındığı kaydeldi.

Açıklamada, "Esentepe Mahalle Muhtarı Ömer Bağıran, hakkındaki iddialar ile ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılmış olup, yerine 1. Aza Halil Esmer geçici olarak vekaleten görevlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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