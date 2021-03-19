Hasan Şaş'tan havaalanındaki kavga için açıklama!

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Adana'da havaalanında yaşadığı tartışmayla ilgili açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş‘ın Adana’da havalimanında bir kişiyle tartıştı ortaya çıktı.

16 Mart’ta İstanbul’dan kalkan uçakla memleketi Adana’ya gelen Hasan Şaş’ın iddialara göre hava limanı çıkışında Erhan Önal’ın ölüm haberini alırken büyük üzüntü yaşadı.

44 yaşındaki futbol adamı terminalin çıkışında bir kişiyle tartışırken karşılıklı atışma kavgaya dönüştü. Araya giren vatandaşlar Şaş’ı yatıştırmaya çalışarak kendisini bekleyen otomobile kadar götürdü.

ORTADA BİR ŞEY YOKKEN LAF ATILDI

Olayla ilgili Hürriyet’e konuşan Hasan Şaş, “Bu tip olaylar benim başıma çok geliyor.. Her dönem böyle sataşmalara, laf atmalara maruz kalıyorum. Hava alanında da böyle bir durum oldu. Ortada hiçbir şey yokken laf atıldı. Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim. Durum bu” açıklamasını yaptı.