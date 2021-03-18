Hasan Şaş havaalanında kavga etti

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Adana'da bir vatandaşla kavga etti. Şaş'ın karşı tarafa "Bas git! Ağzını burnunu kırarım" dediği duyuldu.

Geçtiğimiz gün memleketi Adana'ya giden Galatasaray eski antrenörü Hasan Şaş, bir vatandaş ile sebebi öğrenilemeyen bir konu yüzünden tartışma yaşadı. Sözlü tartışma kavgaya dönüşürken Şaş'ın karşı tarafa "Bas git! Ağzını burnunu kırarım" dediği duyuldu.

Galatasaray'ın emektar futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, salı günü öğle saatlerinde İstanbul'dan kalkan uçakla memleketi Adana'ya gitti.

ERHAN ÖNAL'IN ÖLÜM HABERİNİ ALINCA YIKILDI

Uçak indikten sonra telefonu çalan Şaş, Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal'ın ölüm haberini alınca duygusal anlar yaşadı. Orada olanların anlattıklarına göre; eski futbolcu gözyaşlarına boğuldu.

"AĞZINI BURNUNU KIRARIM"

Bir süre ölüm haberinin şokunu üzerinden atmaya çalışan Hasan Şaş, ardından terminalden çıkıp otoparktaki aracına yöneldi.

O sırada Şaş ile bir vatandaş arasında sebebi öğrenilemeyen bir konu yüzünden tartışma çıktı.

Karşılıklı atışma kavgaya dönüşünce araya giren üç kişi, eski futbolcuyu yatıştırmaya çalıştı. O anlarda Şaş'ın karşı tarafa "Bas git! Ağzını burnunu kırarım" dediği duyuldu.