İBB'de bir istifa daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu’na atanmasıyla eleştirilerin hedefi haline gelen akademisyen Hasan Bülent Kahraman, istifa etti.

İBB’nin kültürel faaliyetlerine yön verecek olan Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu üyeleri dün açıklanmıştı.

Kenan Kocatürk, Rumeysa Kiger, Özlem Ece, Yekta Kopan, Levent Erden, Mert Fırat, Harun Tekin ve Saffet Emre Tonguç gibi isimlerin yer aldığı kurulda akademisyen Hasan Bülent Kahraman da vardı.

Eski yazıları gündeme getirildi

Daha önce Sabah gazetesinde “İstanbul'u muhafazakarlar kurtaracak” başlıklı yazı yazan, ayrıca Beyoğlu’nun AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan hakkında, “Beyoğlu'nu iki kuruşa içki içen lümpenlerden temizliyor” gibi yorumlar yapan Kahraman’ın İBB Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu’nda yer alması büyük tepki gördü.