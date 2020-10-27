Harutyunyan taktik toplantısını anaokulunda gerçekleştirdi

Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları Karabağ'ı kurtarmak için operasyonlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Operasyonda Türkiye üretimi SİHA'lar, Ermenistan cephesinde büyük motivasyon kaybına neden oldu. Ermenistan ordusunun üst düzey komutanlarının hayatını kaybetmesi ve yaralanması, cephedeki askerlerin de savaşmasını olumsuz yönde etkiliyor.

KRİTİK TOPLANTI ANAOKULUNDA YAPILDI

Asker cephesindeki panik hali sözde komuta kademesine de yansırken, Ermeni yetkililer SİHA'lara yakalanmamak için farklı yollar deniyor. Son olarak Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, beraberindekilerle birlikte bir anaokulunda askeri komuta toplantısı yaparken fotoğraflandı.

SİHA PANİĞİ YENİ DEĞİL

Sözde Karabağ lideri, Türk SİHA'larına hedef olmamak için daha önce de bir sığınakta görüşme gerçekleştirirken kameralara yansımıştı. Harutyunyan'ın açık havada basın demeci verdiği sırada askerlerinin gökyüzünde SİHA aradığı anlar da geçtiğimiz günlerde medyaya yansımıştı.