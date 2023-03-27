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Harun Elbak kod adlı PKK'lı terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu, PKK Terör Örgütünün Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman'ın gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, İdil ilçesi Yavşan Köyü Bölgesinde; PKK Terör Örgütünün Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman, Gri Kategorideki terörist, gözaltına alındı. Kahraman jandarmamıza tebrikler" açıklamasında bulundu.

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