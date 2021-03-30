Harita değişti, Ankara Valiliği yeni kararları açıkladı

Yeni risk haritasında ‘Çok yüksek riskli bölge’ kategorisine giren ve kırmızı olarak renklendirilen Ankara’da İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında toplandı. Kentte eğitim ve öğretimle ilgili 2 Mart'ta yapılan düzenlemenin devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre okul öncesi ve özel eğitim kurumları tam gün eğitim vermeyi sürdürecek.

2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan



LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan 8 ve 12'nci sınıflarda da hafta içi yüz yüze eğitim devam edecek.



İlkokullar ve diğer sınıflarda ise 2 gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim verilecek.

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Yüzde 50 kapasite sınırlaması



Yeme içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri; mesafe koşullarına göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek.

Masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek. HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edilecek.



Bu işyerlerinde aynı masada ve aynı anda en fazla 2 kişinin oturmasına izin verilecek.



Sinema kısıtlaması uzatıldı

Yeme-içme yerlerinin 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

Sinema salonlarının faaliyetlerinin durdurulması kararı 12 Mayıs’a kadar uzatıldı.



Önceden nikah için gün alanlar muaf

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere aynen devam edecek.

Ancak 3-4 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cumartesi ve pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacakların (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.