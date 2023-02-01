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Haris Seferovic Celta Vigo'da!

Galatasaray, Haris Seferovic'in kiralık sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı Haris Seferovic'le yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı takımdan Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan bilgilendirmede, 30 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığı belirtildi.

2022/23 sezonunun başında Portekiz ekibi Benfica'dan kiralanan Seferovic, sarı-kırmızılı formayla 13 maçta süre alırken 2 gol kaydetti.

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