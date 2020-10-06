Harekatın seyrini değiştiren hamle

Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar 10. gününe girdi. Dağlık Karabağ'ın kuzeyi, doğusundan toplam 5 farklı cepheden ilerleyen Azerbaycan ordusunun özellikle Cebrail, Magadiz ve Murov Dağı gibi stratejik noktaları ele geçirdi. Azerbaycan'ın stratejik noktaları ele geçirmesi ile harekatın seyri değişti. İşte Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgeler...

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı askeri harekat 10. gününe girdi.

Harekatın ilk gününden bu yana önemli ilerlemeler kaydeden Azerbaycan ordusu, toplamda 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı.

HAREKAT PLANI ÇOK İYİ YÖNETİLDİ

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Azerbaycan ordusunun harekatın plan aşamasından uygulama safhasına kadar süreci çok başarılı şekilde yönettiğine dikkat çekti.

Dünyadaki sayılı ordularının Dağlık Karabağ gibi bir coğrafyada harekat yapabileceğini ifade eden Başbuğ, şöyle devam etti:

"Böyle zorlu bir harekat öncesi, kurmay kadroların sahayı çok iyi şekilde çalışması gerekiyordu. Harekatın ilerleyişi baktığımızda bu harekat planının Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından hakkının verilerek yapıldığını net olarak ortada. Çünkü şuursuzca yapılsaydı, kargaşa, kaza ve kayıplar söz konusu olurdu.

AZERBAYCAN SÜRECİ ÇOK İYİ DEĞERLENDİRDİ

Azerbaycan'ı gerçekten tebrik etmek lazım. 1990'larda bağımsızlığını ilan edene kadar, Rusya'nın Azerbaycan üzerindeki psikolojik asimilasyonu görebiliyordunuz. Oradan gelen kardeşlerimize verdiğimiz eğitimlerle askeri ruhun yaşandığı bir süreç yaşandı. Azerbaycan süreci çok iyi değerlendirdi. 30 yıllık bir sürede, o yılların verdiği baskıdan kurtulma ve açığı telafi eden bir Azerbaycan tablosu ortaya çıktı."

HİLAL TAKTİĞİ UYGULANIYOR

Azerbaycan ordusunun 5 farklı cepheden hilal taktiği ile bir harekat başlattığını hatırlatan Başbuğ, "Bir kuşatma planı içeren bir harekat bu. Terter'de yapılan harekat kuzeyde devam ediyor. Ağdere istikametinde yapılan bir harekat daha var. Cebrail'den gelen müjde ile artık Kelbecer'e giden ve kuşatmaya giden bir harekatın başlangıcındayız. Bunlar eski Türk devletlerinin uygulandığı savaş stratejidir. Bu taktiğin uygulandığını görüyoruz." diye konuştu.

ERMENİSTAN'IN DİRENCİ KIRILDI

"Dağlık Karabağ'daki askeri harekat ne kadar sürecek?" sorusuna da yanıt veren Başbuğ, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu tür harekatlarda süre vermek için henüz çok başındayız. Doktrin açısından doğru değil. Süreyi etkileyen çok fazla faktör var. İklim, coğrafya, yeni olağanüstü durumlarla karşı karşıya gelinmesi gibi. Azerbaycan ordusu çok kısa bir sürede çok büyük başarı ile bugüne gelebildi. Bundan sonraki süreç çok daha kolay ilerleyecek. Çünkü zor olan başlangıçtır. Ermenistan en büyük direnci ilk safhada gösterdi. Bu kırıldıktan ve belli aşama geçildikten sonra gerisi çorap söküğü gibi gelecek.

ERMENİSTAN ORDUSU HAVLU ATMAK ÜZERE

Ermenistan neden durduk yere Gence'ye saldırdı? Savaşı neden farklı noktalara çekmeye çalışıyorlar? Zira Ermenistan Dağlık Karabağ'da sıkışıyor ve havlu atmak üzere bir Ermenistan tablosu var ortada. Cepheden kaçanlar, beyaz bayrakla teslim olan Ermeni askerlerini gördük. Ben çözülmüşlüğün hızlanarak devam edeceğini düşünüyorum."

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASINDA KRİTİK 72 SAAT: TÜRKİYE DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Ermenistan ordusunun 28 yıl önce işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesi, son yılların en şiddetli çatışmalarına sahne oldu. Ermenistan'ın gerçekleştirdiği provokasyona çok sert yanıt veren Azerbaycan ordusu, kapsamlı bir harekatla 7 köyü ve stratejik tepeleri ele geçirdi. Bu operasyonlarda en fazla öne çıkan konu Türk SİHA'larının aktif faaliyetleri oldu. SİHA'lar çok sayıda Ermeni askerini, zırhlı aracını ve hava savunma sistemini imha etti. Peki Dağlık Karabağ işgali sona erecek mi? Bu çatışma nereye evrilecek? Çatışmalardan bugüne kadar geçen 72 saati tüm detayları ile ele alındı.

22 BÖLGE İŞGALDEN KURTARILDI

Milli Savunma Bakanlığ'ndan yapılan açıklamada; Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı." denildi.