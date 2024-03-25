Hapiste öldüğü iddia edilen Dani Alves serbest kaldı!

İspanya'da gece kulübünde genç bir kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklu bulunan Barcelona'nın eski yıldızlarından Dani Alves, uzun süren hukuki sürecin ardından kefaletle serbest bırakıldı.

14 ay boyunca cezaevinde tutulan ve suçlamalarla karşı karşıya kalan Brezilyalı futbolcu, 1 milyon euroluk kefalet bedelinin ödenmesi sonrasında tahliye edildi.

İspanya'dan ayrılamayacak

Dani Alves'in serbest bırakılması, hem futbol dünyasında hem de kamuoyunda geniş yer tuttu.

Öte yandan eski futbolcunun adli yargılanma sona erene kadar İspanya'yı terk etmesinin yasaklandığı öğrenildi.