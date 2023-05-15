Hangi ünlü isim Meclis'e girdi?
Resmi olmayan sonuçlara göre, gelecek dönem milletvekilliği yapacak olan ve TBMM'ye giremeyen ünlü isimler de belli oldu.
13'üncü Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 81 ilde seçmenler sandık başına gitti. Sandıkların %99,4'ü açıldı. Şimdiye kadar 55.300.185 oy sayıldı.
Resmi olmayan rakamlara göre, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %49,42, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise %44,95 oranlarında oy aldı.
Oy sayımı sürerken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci döneminin 600 yeni milletvekili de belirlendi. Resmi olmayan sonuçlara göre; gelecek dönem milletvekilliği yapacak olan ve TBMM'ye giremeyen ünlü isimler de belli oldu.
Oyuncu Kerem Fırtına da Yeşil Sol Parti (YSP) İstanbul 3. bölge 6. sıradan aday gösterilmişti.
Fırtına, YSP'nin İstanbul'da çıkardığı 8 vekilin arasında değil.
Başka bir oyuncu Serhat Özcan da Türkiye İşçi Partisi Balıkesir 1'inci sıradan aday gösterilmişti.
TİP, bu şehirde de milletvekili çıkaramadı.