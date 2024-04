TV programları ve yarışmalar sayesinde ünlü oldular!

Kenan İmirzalıoğlu

Arkadaşının ısrarı ile mankenlik ajansına kaydolan İmirzalıoğlu, katıldığı Best Model of Turkey'e de birinci oldu. Ardından Best Model Of World yarışmasında da birinciliği elde etti. İmirzalıoğlu şimdilerde Türkiye’nin en beğenilen ve sevilen oyuncularından biri.