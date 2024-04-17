TV programları ve yarışmalar sayesinde ünlü oldular!
Şimdilerin sevilerek izlenen ve dinlenen sanatçıları bakın hangi yarışmalar ve tv programlarının sayesinde ünlü oldular…
Hande Soral
Çok izlenen TV dizilerinden Küçük Kadınlar'da rol alan Hande Soral, Komedi Dükkanı dizisini izlemeye gittiğinde Tolga Çevik ile konuk oyuncu olarak sahneye çıktı. Sahnede 5 dakika kalması gerekirken tam 45 dakika kaldı. Sonrasında güzel oyuncuya teklifler yağdı.
İrem Derici
2011 yılında, O Ses Türkiye'ye katılan İrem Derici için şöhretin kapıları açıldı.
Kenan İmirzalıoğlu
Arkadaşının ısrarı ile mankenlik ajansına kaydolan İmirzalıoğlu, katıldığı Best Model of Turkey'e de birinci oldu. Ardından Best Model Of World yarışmasında da birinciliği elde etti. İmirzalıoğlu şimdilerde Türkiye’nin en beğenilen ve sevilen oyuncularından biri.
Nebahat Çehre
Hala adınıdan söz ettirmeyi başaran Nebahat Çehre'de '’taçlandıktan’' sonra şöhreti yakalayanlardan. Henüz 15 yaşındayken Türkiye güzeli seçildi ve Yılmaz Güney ile kamera karşısına geçti.