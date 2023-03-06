Hangi ülke Türkiye'ye ne kadar deprem yardımında bulundu?

Amerika depremden sonra Türkiye için 86 milyon dolarlık yardım paketinin yanı sıra özel şirketler ve sivil toplum örgütleri depremzedeler için 50 milyon dolarlık yardım yaptı. ABD ayrıca 161 arama kurtarma uzmanıyla deprem bölgesindeki çalışmalara katıldı.

Florida eyaletindeki Küresel Güçlendirme Misyonu adlı sivil toplum kuruluşu ise, Türkiye için 10 milyon dolarlık yardım topladı.