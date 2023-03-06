Hangi ülke Türkiye'ye ne kadar deprem yardımında bulundu?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası dünyanın bir çok ülkesinden Türkiye'ye destek yağdı. Deprem bölgesine gönderilen arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra, birçok ülke Türkiye için milyonlarca nakdi yardım topladı. Peki, Türkiye'ye hangi ülkeler yardım gönderdi?
6 Şubat'ta Kahramanmaraşta meydana gelen deprem sonrası Türkiye 4. seviye alarm ilan etti. 11 ili vuran depremin ardından dünyanın dört bir yanından pek çok ülke de Türkiye'ye yardım gönderdi.
Dünyanın dört bir yanında ülkeler, başta arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye gönderirken diğer taraftanda birçok yardımda bulundu. İşte yardımda bulunan ülkeler...
ABD, Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, BAE, Bangladeş, Belarus, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çekya, Çin, El Salvador, Ermenistan, Estonya, Filistin, Finlandiya, Fransa, Güney Amerika, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, İran, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Kuveyt, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Malezya, Malta, Meksika, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tayvan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün, Venezuela ve Yunanistan'dan ekipler deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı.
Avrupa Birliği Komisyonu şu ana kadar Türkiye'de deprem bölgesine 8 milyon avroyu aşan tutarda insani yardım gönderdiğini belirtti. Ek finansman gönderimi için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması kapsamında da 30 arama kurtarma ekibi ve tıbbi ekip Türkiye'ye gönderildi.
Amerika depremden sonra Türkiye için 86 milyon dolarlık yardım paketinin yanı sıra özel şirketler ve sivil toplum örgütleri depremzedeler için 50 milyon dolarlık yardım yaptı. ABD ayrıca 161 arama kurtarma uzmanıyla deprem bölgesindeki çalışmalara katıldı.
Florida eyaletindeki Küresel Güçlendirme Misyonu adlı sivil toplum kuruluşu ise, Türkiye için 10 milyon dolarlık yardım topladı.