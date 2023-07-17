Hangi ülke hangi emojiyi seviyor?
Mesajlaşırken duygularımızı aktarmak için kullandığımız emojiler, iletilerimizin vazgeçilmezi oldu. Peki dünyada en çok hangi emojiler seviliyor?
Dijital dünyanın dilinin bir parçası olarak nitelendirilen, çeşitli durumlara yönelik sembolleri içeren emojiler, sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamaları başta olmak üzere sanal platformlarda yoğun olarak kullanılıyor.
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Binlerce emoji bulunsa da bazıları kullanıcılar tarafından daha fazla tercih ediliyor
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En fazla kullanılan emojiler listesinde ilk 2 sırada sevinç gözyaşlarıyla gülen yüz ve kalp emojileri yer alıyor.
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Sevinç gözyaşlarıyla gülen yüz emojisi, 75 ülkede en fazla kullanılan emoji olarak öne çıkıyor.
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