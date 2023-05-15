Hangi partilerin lideri, Meclis’te yer alacak!
Yeni parlamentonun şekillenmesi belli oldu. Buna göre TBMM'de 28.dönemde temsil edilecek 15 partiden 8'inin genel başkanları milletvekili olarak görev yapacak
Dün gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak partiler ile 600 milletvekili belli oldu.
Yeni parlamentonun şekillenmesi belli oldu. Buna göre TBMM'de 28.dönemde temsil edilecek 15 partiden 8'inin genel başkanları milletvekili olarak görev yapacak
Resmi olmayan sonuçlara göre yeni parlamentoda AK Parti, CHP, Yeşil Sol Parti, MHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hüda-Par, Demokrat Parti (DP), Türkiye Değişim Partisi (TDP), DSP ve HDP olmak üzere 15 parti temsil edilecek.
Yeni dönemde TBMM'de, cumhurbaşkanı adayları AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili olarak yer almayacak. Böylece, 14 Kasım 2002'deki seçimlerin ardından üst üste 6 dönemdir milletvekili olarak görev yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 28. Dönem'de parlamentoda yer almayacak.