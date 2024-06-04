Hangi memur ne kadar zam alacak? İşte zamlı maaş listesi
Türkiye İstatistik Kurumu, maaş ve aylıkların zam hesabında kullanılacak tüketici fiyat endeksini ilk 5 ayda yüzde 22.72 olarak açıklaması sonrasında temmuzda emekli aylıklarına yüzde 25.2 ile yüzde 26.4 aralığında zam yapılması bekleniyor. Peki, emekliler ve memurlar ne kadar zam alacak?
Temmuz'da emekli aylıklarına yüzde 25.2 ile yüzde 26.4 aralığında zam yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklisinin zammı ise yüzde 19-20’de kalacak.
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Milyonlarca memur ile emeklinin büyük umutlarla beklediği Temmuz zammı için son bir veri bekleniyor.
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Haziran enflasyonunun tahmin edildiği düzeylerde gerçekleşmesi halinde işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine yüzde 25.2 ile yüzde 26.4 arasında zam yapılacak.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) maaş ve aylıkların zam hesabında kullanılacak tüketici fiyat endeksini (TÜFE) ilk 5 ayda yüzde 22.72 olarak açıkladı.
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