Hangi liderin sandığından kim daha çok oy aldı?

Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan kendisi çıktı

Erdoğan’ın oy kullandığı 3279 numaralı sandıkta sayım tamamlandı. Sandıkta kayıtlı 380 seçmenden 364'ü oy kullandı, 7 oy geçersiz sayılırken, 1 oy da zarfta işaret olduğu için açmadan geçersiz sayıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 212 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 132 oy, Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise 12 oy aldı. Adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ise oy çıkmadı.

Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aldı.

İnce'nin oy verdiği Çankaya Yaşamkent Mahallesi'ndeki Şener Çakmak Anadolu Lisesinde 4617 numaralı sandıkta 361 oy kullanıldı.

Sayım sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu 296 oyla birinci oldu.

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 50, Muharrem İnce'ye 3, Kemal Kılıçdaroğlu'na 296 ve Sinan Oğan'a 12 oy çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıktan kendisi çıktı

Kılıçdaroğlu'nun, oy verdiği Arjantin İlkokulu'ndaki 4221 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi için kullanılan 331 oyun 6'sı geçersiz sayıldı.

Sayım sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu, 229 oyla birinci oldu.

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 90, Kemal Kılıçdaroğlu'na 229 ve Sinan Oğan'a 6 oy çıktı. Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye ise oy çıkmadı.

Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı

Oğan'ın oy verdiği Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ndeki 1276 numaralı sandıkta kullanılan 331 oyun 3'ü geçersiz sayıldı.

Sayım sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu 278 oyla birinci oldu.

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 36, Sinan Oğan'a 14 oy çıkarken, Muharrem İnce için oy çıkmadı.