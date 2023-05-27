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Hangi lider nerede oy kullanacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur bugün saat 08:00 itibariyle başladı. Türkiye ilk kez ikinci tur seçimlerine giderken siyasi parti liderlerinin oy kullanacağı adresler belli oldu.

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu,

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da oy kullanacak

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