Hangi lider nerede oy kullanacak?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur bugün saat 08:00 itibariyle başladı. Türkiye ilk kez ikinci tur seçimlerine giderken siyasi parti liderlerinin oy kullanacağı adresler belli oldu.
Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak.
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu,
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da oy kullanacak
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