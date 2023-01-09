Hangi bitki çayı, neye yarar?

Ihlamur

Ihlamur, hem çayı hem de çiçeği kurutularak kullanılabilen ve yüzyıllardan beri insan sağlığına yararlarıyla tanınan hoş kokulu ve aromatik bir bitkidir. Grip, nezle, soğuk algınlığına iyi gelir.

Öksürüğü keser. Ateş düşürücü ve terletici özellikleri ile solunum yolu rahatsızlıklarının iyileşmesine yardımcı olur. İltihaplanmayı önler ve giderir.