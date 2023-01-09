Hangi bitki çayı, neye yarar?
Bitki çaylarının, dozunda tüketildiği takdirde şifalı etkileri olduğu yüz yıllardır biliniyor. Peki hangi bitki çayı neye yarıyor?
Ihlamur
Ihlamur, hem çayı hem de çiçeği kurutularak kullanılabilen ve yüzyıllardan beri insan sağlığına yararlarıyla tanınan hoş kokulu ve aromatik bir bitkidir. Grip, nezle, soğuk algınlığına iyi gelir.
Öksürüğü keser. Ateş düşürücü ve terletici özellikleri ile solunum yolu rahatsızlıklarının iyileşmesine yardımcı olur. İltihaplanmayı önler ve giderir.
Zencefil
Zencefil, hazımsızlığa, egzersiz sonrası oluşan ağrılara, hafızaya, kilo vermeye ve kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Zencefilin yararlarının yanında fazla kullanılması sonucu zararları da bulunmaktadır.
Kudret Narı
Kadınlarda rahim ve vajina yaralarının iyileşmesinde önemli rol oynayan kudret narı karışımı, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt hastalıklarının tedavisinde de oldukça etkilidir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan besin antibiyotik etkisiyle dikkat çekicidir.
Adaçayı
Sindirim sistemi üzerinde olumlu etkilere sahip olan adaçayı, hazımsızlığın önlenmesinde etkilidir. Solunum yolu rahatsızlıkları, ruhsal problemler, cilt çatlakları, yara izleri, göz enfeksiyonları ve diş problemlerine iyi gelir.