Hangi banka kaç TL emekli promosyonu veriyor?
Kamu bankaları ve özel bankalar, emeklilere ödeyecekleri maaş promosyon ücretlerini açıkladı. İşte banka banka emekli promosyon ücretleri!
Ziraat Bankası emeklilere 500 ile 750 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
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Vakıfbank emeklilere, 3 yıllık taahhüt karşılığında 650 ile 2.500 TL arasında değişen promosyon ödemesi yapıyor.
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DenizBank emeklilere, 3 yıllık taahhüt karşılığında 1.750 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
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Halkbank emeklilere, maaş miktarına göre 500 ile 2.500 TL arasında değişen promosyon ödemesi yapıyor.
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