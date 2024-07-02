Kabine toplantısı öncesi bakan değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Yarın gerçekleşmesi beklenen Kabine toplantısı öncesi iki bakan görevinden affını istediğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevden alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yerine eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum atanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerine ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yarın gerçekleşecek Kabine toplantısında atanan yeni bakanların yer alması bekleniyor.