Hande Baladin yeni bir aşka yelken açtı

CEV Kupası Finali'nde iki maçta da Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1'lik skorlarla geçen Eczacıbaşı Dynavit Avrupa şampiyon olmuştu. Takımın yıldızlarından olan Hande Baladın, Filenin Sultanlarıyla yaşadığı başarıyı takımıyla devam ettirdi.