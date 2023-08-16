Hamza Dağ: Rakiplerimiz birbirini yiyor

Dağ, Gümüşhane Sema Doğan Parkı'nda düzenlenen "Şehir Buluşmaları 2023" programında partililerle bir araya geldi.

AK Parti'nin siyasi arenaya çıktığı ilk günden itibaren gerek yerel yönetimlerde gerekse merkezi hükümette samimiyetle gayretle eser ve hizmet siyasetini benimsediğini belirten Dağ, şöyle devam etti:

"Gümüşhane de bu 21 yıllık iktidarımız süresince her dönemde taleplerine karşılık bulan, ihtiyaçları titizlikle giderilen şehirlerimizden biri olmuştur. Trabzon'dan buraya gelirken yerli ve milli aracımız Togg'la Zigana Tüneli'nden geçtik. Hem Togg Türkiye genelinde bütün milletimize gurur yaşatan aracımız hem de Zigana Tüneli Trabzon ile Gümüşhane arasını 45-50 dakikaya indirmiş ve bu bölgenin o zorlu yollarını kolaylaştırmış."

Dağ, Gümüşhane'nin her zaman yanlarında dimdik durduğunu ifade ederek, 21 yıllık dönemde bölgeye hizmet etmenin haklı gururunu yaşadıklarını, bundan sonraki dönemde de Gümüşhane'ye eser kazandırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Hamza Dağ, 21 yıllık iktidar dönemlerinde zaman zaman sıkıntılı süreçler yaşadıklarını kaydederek, "Pandemiden sonra Ukrayna-Rusya savaşı derken günümüzde de bu yaşadığımız sıkıntıları reddediyor değiliz. Ama inşallah bu sıkıntıları giderecek olan parti AK Parti'dir. Cumhur İttifakı'dır. Lider de Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Milletin lafa değil icraata baktığını dile getiren Dağ, "2018'den 2023'e kadar ülkemiz tarihinde gerçekten görülmemiş birçok afet, felaket ve krizle mücadele ettik. Biz bize, birbirimize omuz verdik. Asrın felaketini yaşadık. Asrın felaketini asrın dayanışmasına çevirdik. Ne denli necip ve fedakar bir millet olduğumuzu tüm dünyaya bu sayede gösterdik." ifadelerini kullandı.

"Bizim derdimiz millete hizmet, CHP'nin derdi makam sevdasıdır"

Dağ, siyasi arenayı laf ve algı üretme merkezi olarak görmeyen bir anlayışın temsilcileri olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakip siyasi parti temsilcileri böyle görsün, böyle yapmaya devam etsin. Derdimiz millet ve memlekete faydalı işler ortaya koyabilmektir. Türkiye'ye hizmet etmek ve icraat noktasında 80 yılda kazandırılamayanları 20 yıla sığdıran bir iktidarız. Ancak bakıyoruz karışımızdaki siyasi rakiplerimiz ilk günden itibaren yalan algı ve şahsi menfaat düzenine kurulu bir politika izliyor. Bizim derdimiz millete hizmet, CHP'nin derdi makam sevdasıdır. 'Önce değişim.' diyerek yola çıkarlar, baktılar değişimden bir şey çıkmazsa bu sefer mevcut belediye başkanı iken aday açıklamak zorunda kalırlar. 'Aday mısınız?' diyenlere de 'Adayım demedim, yola çıktım.' derler. Daha İstanbul'a yola yeni çıkmış mevcut bir belediye başkanı gibi bir durumla karşı karşıya kaldığımızı da Türkiye siyaseti bu sayede görmüş oldu. Aramızdaki en büyük farklardan biri de işin doğrusu şudur, birileri hizmet üretir, birileri doğrunun peşindedir, hakikatin peşindedir. Birileri de sadece laf üreterek gündemde kalmaya çalışır. Milletimiz bugüne kadar hizmet üretene destek verdiği gibi inşallah bundan sonra da hizmet üretene destek vermeye devam edecek."

"22 yıllık parti 21 yıllık iktidar ve 17 seçim kazandı"

Genel seçimlerin ardından 20 yılda olduğu gibi istikrarlı ve daha güçlü bir şekilde yollarına devam edeceklerinin altını çizen Dağ, şunları söyledi:

"Malumunuz olduğu üzere girdiğimiz daha ilk seçimde 'Muhtar bile olamaz.' diyenlere aldırış etmeden bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı başbakan yaptı, cumhurbaşkanı yaptı. 'Tek başına iş başına.' dedik, 2002 seçimlerinde milletimiz destek verdi. 2004'te 'Yerel kalkınma başlıyor.' dedik ve birçok şehri kazandık ve kalkınmayı yerelden itibaren başlatma imkanı oldu. Sonrasında gelen tam 17 seçim, Türkiye siyasi tarihinde yok böyle bir şey zaten. Dünya siyasetinde de yok. 22 yıllık parti 21 yıllık iktidar ve 17 seçim kazandı. Ama en önemlisi de fidanlar ağaca dönüştü, orman oldu, yeni fidanlar ekiyoruz. Yeni ormanlar olacak. 17 seçim bir millete hizmet anlamında gurur olarak tarihimize koyduk ama asıl önemli olan bu zaferler, daha gelecek nice zaferlerin habercisidir. Birileri beklentilere girmesin. İnşallah daha 20 yıl bu ülkeye iktidar olarak hizmet edeceğiz. En az 20 yıl. AK Parti henüz 22 yaşındadır ve daha kazanacağımız çok seçimi, Türkiye'ye sunacak çok icraatları var."

Dağ, "Cumhurbaşkanı'mız diplomaside tarihi işler yapıyorken aynı zamanda karşı karşıya kaldığımız sorunların çözümü için de çalışmaya devam ediyoruz. Diğer yandan rakiplerimiz seçimden önce birbirlerine methiye düzerken bugün birbirlerini yiyorlar." ifadesini kullanarak, karşılarında millete güven vermeyen bir siyasi yapı olduğunu belirtti.

Muhalefetin seçim sürecinde sahte anketler ve söylemler üzerinden "Kazanıyoruz." dediğini ancak kaybettiğini söyleyen Dağ, şöyle konuştu:

"Göreceksiniz yerel seçim sürecinde de yine sahte anketlerle birtakım algılarla aynı şeyi yapacaklar. 'İttifak kuruyoruz.' diyecekler, seçimden sonra da yine birbirlerini suçlayacaklar. Aslında biz karşımızdaki ittifaka bunun için şükran borçluyuz. Çünkü seçimden önce defalarca bunlar birbirleriyle kavga ederler. Şu anda sahte bir şekilde birbirlerine seviyormuş, muhabbet duyuyormuş gibi yapıyorlar. Eğer bunlar seçimi kazanıp iktidar olurlarsa birbirlerini yemeye devam ederler, birbirlerini yerler. Açıkçası bizim bu söylediğimizi daha iktidar olmadan yaşattıkları için biz kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır."

"Biz ısrarla Türkiye'yi geleceğe taşımaya devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, kendilerinin ısrarla Türkiye'yi geleceğe taşımaya devam edeceğini vurgulayarak, "Bir gün onlar da inşallah PKK ile FETÖ ile iş tutmanın, sosyal terörizm LGBT sapkınlığına alan açmanın milletimizin teveccühünü kazanmama sebebi olduğunu anlayacaklar. Onlar da AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na ve Recep Tayyip Erdoğan'a bakacak, Türkiye'yi sevmeyi, bu ülkenin insanını sevmeyi bu sayede bilmiş olacaklar." dedi.

Mart ayında yapılacak yerel seçimlere değinen Dağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi bizim üzerimize düşen, gelecek yıl mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerde evvela Gümüşhane gibi kendi yönetimimizde olan şehirleri kazanmak. Sonra 2019'da milletimizin 'Bir süre bakalım, deneyelim.' demiş, CHP'ye vermiş olduğu belediyeleri geri almak. Yine bir tık ötesi, benim de 4 dönem milletvekilliği yaptığım, uzun yıllar CHP'de olan ama 'Artık yeter, bana da hizmet lazım.' diyen İzmir gibi belediyelerde de inşallah netice almak. Bunun için 22 yıl olduğu gibi önümüzdeki seçimi güçlü bir şekilde kazanacak, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmenin haklı gururunu yaşayacağız."