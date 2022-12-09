Hamza Dağ: "Avrupa insanlık sınavında sınıfta kalmıştır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Batı'nın iki yüzlü sığınmacı politikası; neticesi Aylan bebek ve Ebu Akile gibi üzücü sonuçların doğmasına neden olmuştur.

2015 yılında Macaristan'ın Sırbistan sınırında göçmen bir babanın kucağında çocuğuyla koşarken bir gazetecinin kendisine tekme attığını hatırlıyoruz. Böyle bir zihniyetten insanlar hakları konusunda bir refleks göstermesini bekleyebilir misiniz?

Avrupa insanlık sınavında sınıfta kalmıştır. Bu konuda Avrupa Turkiye'ye ders veremez çünkü Avrupa'nın bu konudaki sicili bozuktur."

Bu çalışma; AB, ABD ve dünya ülkelerine insanlık dersi vermeye çalışan bu ülkelerin çelişkilerini ortaya koyması açısından bir ilk niteliği taşıyor.

Bundan sonra biz her 10 Aralık öncesi parti olarak Batı'nın insan hakları ihlallerine ilişkin olarak benzer nitelikteki çalışmalarını basınla paylaşacağız.

Ayrıntılar geliyor..