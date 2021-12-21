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Hamit Altıntop'tan Kenan Koçak açıklaması

İsmi Fenerbahçe ile anılan Kenan Koçak için TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'tan bir açıklama geldi. Altıntop, "Kenan Koçak'ı F.Bahçe'ye verme niyetimiz yok! Konu kapansın lütfen" diye konuştu.

Vitor Pereira'nın ayrılığının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığı yapan Kenan Koçak ismi de gündeme geldi.

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.

Lig Radyo'ya konuşan Hamit Altıntop “Kenan hoca yeni başladı. Onu verme gibi bir niyetimiz kesinlikle yok. Uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı

sözlerine devam eden Hamit Altıntop " ''Bir spekülasyon, bir dedikodu vakit kaybettiriyor! Kenan Koçak'ı F.Bahçe'ye verme niyetimiz yok! Konu kapansın lütfen.'' şeklinde tepkisini dile getirdi

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