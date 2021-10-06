Hamit Altıntop milli takım tercihi konusunda Ferdi Kadıoğlu'nu uyardı

TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda, Milli Takım'ın Dünya Kupası Eleme Grupları'ndaki şansını, Stefan Kuntz tercihini ve Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun kariyer planlaması hakkında yaptığı görüşmeye değinen Altıntop, önemli mesajlar verdi.

"Kendisi bize üç seçeneği olduğunu söyledi"

Henüz herhangi bir ülkenin A milli formasını giymeyen, Türkiye, Hollanda ve Kanada milli takımlarında oynama imkanı bulunan Ferdi Kadıoğlu ile yaptığı görüşmeyi anlatan Hamit Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu, ülkemizde çok değerli bir kulüp olan Fenerbahçe'mizde forma giyiyor. Çok da yetenekli bir futbolcumuz. Biz kendisiyle aslında bir temasa geçtik. Kendisi bize üç tane seçeneği olduğunu söyledi. Bu seçenekler; annesinden dolayı Kanada için oynamak, Hollanda'da bir geçmişi olduğu için Hollanda ki zaten orada ümit milli takımda oynadı ve Türkiye'miz. Burada kendisinin karar vermesi gerekiyor. Kendisi karar verdikten sonra Türk pasaportu da varsa Hollanda Ümit Milli Takımı'nda oynadığı için FIFA'ya başvuru yapıp, hocamız da takımda isterse kendisini burada görmek isteriz." dedi.

"Burası kulüp değil, Milli Takım seçilmez"

"Bayrak, milli takım seçilmez. Bu konuda çok hassas olduğumu belirtmek istiyorum. Bu konuda kimseyi de çok ağır eleştirmek istemiyorum. 18-19 yaşında çocuklara baskı yapılıyor sert şekilde. Ama kendileri de bu kararları belirtirlerse iyi olur. Burası kulüp değil. Biz sokağa çıkıp futbolcu arayıp, 'Bizim için oynar mısın?' diye yalvarma durumu olamaz. Galiba istediğim mesajı verebildim. Milli takım her zaman çok değerlidir."

"Beşiktaş tecrübesi onun adına bir artıydı"

"Stefan Kuntz'un oyunculuk zamanını kendi adıma çok iyi hatırlamıyorum. Maçlarını analiz etme şansım oldu. Kendisi futbolun her alanında görev aldı. Farklı farklı tecrübeler edindi. Burada en önemli unsur son 5 yıl. 2016-21 arasındaki Almanya Ümit Milli Takımı'ndaki çalışmalarıydı. 3 final oynayıp 2'sini kazanmak... Hocalarımız bilir, genç yaş grubuyla çalışıp onları takım yapmak çok kolay değildir. 1995-96 Beşiktaş tecrübesi de onun adına bir artıydı. Görüşmelerimizde frekansların çok birbirine yakın olması, hırslı olması, hedeflerinin büyük olması, diğer taraftan da istişareye açık, uyumlu, sevecen bir yapısı var hocamızın."

"Özgüveni sahaya yansıtan bir ekip istiyoruz"

"Norveç mağlubiyeti dünyanın sonu olmaz elbette ama şekli çok önemli. Biz burada modern futboldan bahsederken özgüveni sahaya yansıtan bir ekip istiyoruz. Bunu sahaya yansıtıp yenildiğinizde bu kabul edilebilir olabilir."