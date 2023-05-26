Hamilton'dan Ferrari açıklaması!

Yedi kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilot Hamilton'ın adı Ferrari ile ciddi şekilde anılıyordu.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monaco Grand Prix'si öncesi medyanın karşısına çıkan Hamilton, geçtiğimiz günlerde İngiliz ve İtalyan basınında yer alan haberlere açıklık getirdi.

Ferrari'yle görüştüğü yönünde çıkan haberlerin gerçeğini yansıtmadığını belirten Hamilton, bu iddiaların spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi.

Ferrari takım patronu Fred Vasseur de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ESPN'e konuşan Vasseur, "Sezonun bu aşamasında her hafta farklı bir şey ortaya atılacak. Lewis'e teklif yapmadık." açıklamasında bulundu.

İtalyan ekibinin mevcut pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in 2024'ün sonuna kadar takımla sözleşmeleri bulunuyor.