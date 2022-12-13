Hamile teyzesini korumak için can verdi!

Manisa’nın Soma ilçesinde, oto tamircisinde çırak olarak çalışan Servet Övec (16) teyzesini korumaya çalışırken kendi canından oldu.

Evine sığınan 5 aylık hamile teyzesini korumak isteyen Övec, eniştesi tarafından av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirdi.

Soma’daki bir maden ocağında işçi olarak çalışan Ferdi Y., iddiaya göre, 5 aylık eşi Bahar Y. (21) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine hamile olduğu öğrenilen Bahar Y., 2 gün önce evi terk edip, ablasının evine gitti.

Av tüfeğiyle geldi!

Av tüfeğini alan Ferdi Y.,eşini geri döndürmek için baldızının evine gitti. Bahar Y. eve dönmek istemediği için tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Ferdi Y., yanındaki av tüfeğini eşi Bahar Y.’ye doğrulttu. Bu arada araya giren baldızının bir oto tamir atölyesinde çırak olarak çalışan oğlu Servet Övec, göğsüne isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından 16 yaşındaki Övec’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, olayın ardından Ferdi Y.’yi gözaltına aldı.