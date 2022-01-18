Hamile hemşireyi darp eden saldırganlar tutuklandı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde akşam saatlerinde 4 hasta yakını görevli bir hemşireye saldırdı.

Hamile olduğunu söylemesine rağmen saldırganlar genç kadını tekmelemeye devam etti.

Olayla ilgili belirlenen 4 kişi gözaltına alınmıştı. Ancak delil yetersizliğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mevcut delil durumuna göre adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 4 şüpheliden 2'si Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yeniden gözaltına alındı ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.'yi darp eden baba-oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hamile hemşireye saldırı olayıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Üzüntümüzü telafi etmese de bu gelişmeyi camiamız ve kamu vicdanı adına memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır" dedi.