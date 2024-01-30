Hamile eşini darbedip, yaralamıştı: İşte cezası!

Bir şirkette insan kaynakları yöneticiliği yapan Yonca B., 19 Haziran 2022'de Çeşme ilçesindeki yazlıklarında eşi, tanker kazanı fabrikası sahibi Yiğit B.'nin kendisine iki kez şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini belirtip şikayetçi oldu. 1 çocuk annesi Yonca B., avukatları aracılığıyla verdiği şikayet dilekçesinde, "Evliliğimiz boyunca iki kez şiddete uğradım. İlkinde eşim ve görümcemle, bir restoranda yemek yedikten sonra dayısıyla ilgili tartıştık. Kendisine, 'Dayına götüreyim onu döv, konu da kapansın ' diye söyledim. Eve gittiğimizde, eşim bana, 'Sen insanların içinde bunu nasıl söylersin. Seni öldürürüm, ağzının burnunun yerini değiştiririm' diyerek tehdit etti. Odama giderken, kolumdan ve saçımdan çekip, beni darbetmek istedi. Kız kardeşi araya girip, onu engelledi. 6 gün sonra yaşanan ikinci şiddet eyleminde ise 7 haftalık hamileydim. Kendisi işe giderken, 'Seni de o karnındaki piçi de istemiyorum. Aldır, ara doktoru bu işi bitir' dedi. Ardından tekme savurdu. Doktor raporunda, karnıma darbe aldığım ve sağ kolumda 3 adet ekimoz olduğu belirtildi. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yiğit B., soruşturma aşamasındaki ifadesinde, "Yaklaşık iki sene önce dayım, anneme şiddet uygulamıştı. Eşim bunu gündeme getirip, bana 'Götüreyim seni dayına döveceksen döv konu kapansın' diyerek kırıcı konuştu. Yemek yedikten sonra birlikte eve döndük. Evde de bu şekilde konuşmaya devam etti. Kendisini 'Yeter sus' diyerek, uyardım. Bunun üzerine bağırmaya başladı. Kendisinin kolundan tutarak içeri çektim. Kesinlikle darbetmedim. İkinci tartışmamızda eşim evden ayrılarak karşı komşuda kalıp daha sonra eve döndü. Dönünce kendisine, 'Sağlıklı bir ilişki kuramıyoruz. Mantıklı bir karar vermemiz gerekiyor, İkimizin de yaşı genç. İkimizin de bir hayatı var. Doğru karar vererek duygularımızla değil mantığımızla hareket etmeliyiz. Çocuğu aldıralım, tek başına doğurmak senin kararın değil, ikimizin ortak paydasıdır’ dedim. Ancak, kesinlikle, 'Seni de o karnındaki piçi de istemiyorum. Aldır, ara doktoru bitir bu işi' demedim" diye konuştu.

Soruşturmanın ardından Yiğit B. hakkında 'Eşi kasten yaralama' ve 'Kadına tehdit' suçlarından toplam 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 6'ncı duruşması Çeşme 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 25 Ocak'ta görüldü. Duruşmaya Yonca B. ve avukatı Asena Kılınç dışında katılan olmadı. Aynı gün Yiğit B.'nin avukatı ise duruşmanın belirtilen saate bekletilmesi için dilekçe verdi.

Yonca B.'nin avukatı Asena Kılınç, "Önceki beyanlarımızı aynen tekrar ederiz. İzmir'de duruşmalarımız ve süreli işlerimiz bulunduğundan ayrıca dosyada daha önce mütalaa alındığı için karar aşamasında olduğundan sanık müdafinin bekletme talebinin reddi ile dosyanın karara çıkartılmasını talep ederiz. Şikayetimiz devam etmektedir. Dosya kapsamında sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabittir. Dosya tekemmül etmiştir. Yargılamanın sürüncemede kalmaması açısından dosyanın karara çıkartılmasını talep ederiz" diye konuştu.

Savcı ise Yiğit B.'nin avukatının duruşmanın belirtilen saate bekletilmesi talebi hususunda takdirin mahkemede olduğunu belirterek, "Önceki mütalaamızı tekrar ederiz. Tüm soruşturma ve kovuşturma evrakı birlikte değerlendirildiğinde; Yonca B.'nin beyanlarına itibar edilmekle sanık Yiğit B.'nin eşini 'Seni öldürürüm, ağzının burnunun yerini değiştiririm' demek suretiyle tehdit ettiği ve darbedip, tekme savurmak suretiyle yaraladığı, dosya kapsamındaki katılan raporundan da anlaşılmaktadır. Sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" dedi.

Yonca B.'nin avukatı esas hakkındaki mütalaaya katıldıklarını belirtip, bu doğrultuda karar verilmesini talep ettiklerini söyledi.

İKİNCİ OLAYDA SUÇU SABİT GÖRÜLDÜ

Hakim, beyanların alınmasını ardından kararını açıklayıp, Yiğit B.'nin avukatının duruşmanın bekletme talebini reddetti. Hakim sanık Yiğit B.'nin yaşanan ilk olaydaki 'Tehdit ve kasten yaralama' suçlarından beraatine, yaşanan ikinci olayda suçunun sabit görülmesi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak, 'Kasten yaralama'dan 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verip, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Çiftin, olayın ardından açtıkları boşanma davası ise sürüyor.