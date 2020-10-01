Hamidiye Su bidonundan ambalaj çıktı

Henüz 15 aydır yönetimde olan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun iki kez zam yaptığı Hamidiye suyun damacanasının içine ambalaj artığı karıştığı görüldü.

Vatandaşların yıllardır güvenle kullandığı Hamidiye Su, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin değişmesinin ardından önce uygun fiyatını, ardından da duyulan güveni kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı olan Ekrem İmamoğlu, indirim vaatleriyle oturduğu başkanlık koltuğunda birçok zam yaptı. Bu zamlardan en dikkat çekicisi de İstanbulluların uygun fiyat ve güvenle içtiği Hamidiye Su'ya gelmişti.

FİYAT ARTTI, KALİTE DÜŞTÜ

Ulaşımdan ekmeğe birçok hizmete yüksek oranlarda gelen İBB zamlarından Hamidiye Su da nasibini aldı.

Hamidiye Su'ya yüzde 20 ila yüzde 50 oranlarında zam yapmıştı. Önceki belediye yönetiminde 9 liradan 19 litrelik damacana sular önce 11 liraya, kısa zaman önce de 12,5 liraya çıktı. 1 liradan satılan yarım litrelik sular da 1,5 liraya satılmaya başlandı.

Sular da fiyat yükselirken performansta tam tersi bir düşüş gözlendi. Suyun tadının bozulduğundan şikâyet eden vatandaşların şikâyetlerine bir yenisi daha eklendi.

HAMİDİYE'DEN 'AMBALAJLI' SU

İstanbul'da yılların alışkanlığıyla Hamidiye su siparişi veren Dilek G. ve Mustafa G. çifti eve gelen 19 litrelik damacana suyun içindekiyle şaşkınlık yaşadı. Mustafa G'nin görüntüsünü aldığı damacananın içinde damacananın kapağı üzerinde olması gereken emniyet bandından bir tane de suyun içinde yüzdüğü görüldü. Görüntülerde, çiftin küçük çocuklarının da şaşkınlığı dikkat çekti.