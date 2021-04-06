Hamas: Filistin seçimleri Kudüssüz olmaz

zzet er-Raşak, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "2006 seçimlerinde olduğu gibi önümüzdeki seçimlerde de Kudüs'teki halkımızın Kudüs içinden katılmaları konusunda azim ve kararlılığımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas yetkilisi, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bu tutarlı ve tavizsiz bir tutumdur. Filistin halkı için birleştirici bir mücadelenin tarihsel hakkı ve sembolizmi olması nedeniyle Filistin seçimleri Kudüssüz olmaz. İşgalci, Kudüs'teki halkımızın bu seçim hakkını engellemeye çalışırsa Filistin halkı, tüm güçleri ve gruplarıyla bunu ulusal bir savaş kabul ederek, işgale baskı yapmak ve halkımızın iradesine boyun eğmeye zorlamak için tüm gücüyle mücadele eder."

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de bugün Filistin Dışişleri Bakanlığının Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, ABD ve Rusya'ya mektup gönderdiğini belirtmişti.

Iştiyye, "Kudüs'teki halkımızın (seçimlere) katılmasına izin verilmesi dahil, İsrail'in imzalanan anlaşmalara bağlı kalması için müdahil olmaları talep edildi." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin Anayasası, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.