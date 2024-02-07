Hamas, esir takası ve ateşkes planını kabul etti

Hamas, Gazze'de her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul etti.

Netanyahu ateşkese yanaştı

Savaşın 4'üncü ayında İsrail basınının aktardığı son dakika bilgisi ise saldırıların duracağını söylüyor.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'a göre Netanyahu, savaş kabinesine haber vermeden Gazze'deki ateşkese yeşil ışık yaktı.