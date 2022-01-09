Hamamcıoğlu ve Öztürk'ten, Galatasaray yönetimine Terim eleştirisi

Galatasaray'ın 19 Haziran 2021 tarihinde yaptığı başkanlık seçiminde Burak Elmas'a rakip olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ten yönetime ve Fatih Terim'e eleştiri geldi.

"Geldiğimiz nokta artık endişe vermektedir"

Galatasaray'ın ligde aldığı başarısız sonuçların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eşref Hamamcıoğlu, "Galatasaray’ın başarısı sadece maç kazanmaya endeksli olmamakla beraber, geldiğimiz nokta artık endişe vermektedir. Güven erozyonunun yaşandığı yerde başarısızlığın gerekçesi “sabır” ve “proje” olmamalıdır." ifadelerine yer verdi.

Başkanlık seçiminde Burak Elmas'a son sandıkta geçilerek yalnızca 41 oyla seçimi kaybeden Hamamcıoğlu, başarısızlığın faturasını Fatih Terim ve Galatasaray yönetimine kesti.

Burak Elmas'ın diğer rakibi Metin Öztürk de Galatasaray'ın kötü gidişine daha fazla sessiz kalamadı. Bugüne kadar Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim hakkında ılımlı mesajlar veren Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Biz Fenerbahçe değiliz"

"Nereye gideceğini bilmeyen kaptana hiçbir rüzgar yardım edemez. Yanlışında diretiyorsan eğrilirsin. Biz Fenerbahçe değiliz. Şampiyonluk için 7-8 yıl bekleyemeyiz."