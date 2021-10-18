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Hamama giden Japon YouTuber'a taciz

Türkiye'de bir hamama giren Japon YouTuber, çektiği videoda tellağın ve mekanda bulunan başka bir şahsın tacizine uğradı. YouTuber, görüntüleri ve kendisine atılan mesajları paylaştı.

Türkiye'ye gelen turistlerin hamamlara karşı ilgisine bir yenisi daha eklendi. Japonya'dan Türkiye'ye gelen 'MINATO' isimli bir YouTuber, ülkemizde bulunan hamamlardan birine gitti.

JAPON YOUTUBER, HAMAMDA VE SONRASINDA TACİZE UĞRADI

Ortamın kültürüne ve yapılanlara dair video çeken YouTuber, önce tellağın ardından da hamamda bulunan başka bir şahsın tacizine uğradı.

Japon YouTuber'ın videosundaki görüntülerde, hamamdan çıkışının ardından bir şahsın peşine takıldığı görülüyor.

MESAJ ATTI, BİRLİKTELİK TEKLİF ETTİ

Şahıs, Japon turistin numarasını istiyor ve daha sonra 'cinsel birliktelik' teklifinde bulunuyor.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından birçok kullanıcı yaşanan bu duruma tepki gösterdi.

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