Haluk Levent'ten hayranlarını üzen haber!
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, ikinci kez koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına duyurdu.
AHBAP Derneği'ndeki çalışmalarıylatüm Türkiye'nin sevgisini kazanan Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarını üzen haberi duyurdu.
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Sağlık durumu hakkında açıklama yapan şarkıcı, "Dün akşam Foça konserinde bir yorgunluk hissettim.
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Bugün test yaptırdım. Sonuç Covid pozitif. Geçen yıl yine bugünlerde Covid olmuştum.
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Bu kez biraz daha ağır geçiyor. Dikkat edelim..." şeklinde konuştu.
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