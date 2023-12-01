Haluk Levent'ten Gazze’ye destek konseri

17 Aralık Pazar akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkacak olan Haluk Levent, konseri sosyal medya üzerinden duyurdu ve takipçilerine seslendi.

Gazze belediye başkanı ile görüştüğünü belirten Haluk Levent, 17 Aralık’taki konserden elde edilecek gelirin Gazze’de yaralı çocukların tedavisinde kullanılacağını açıkladı.

"Amaç Filistin ile dayanışma"

Ünlü sanatçı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Daha önce Gazze Belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirmiştim. Tekrar görüştüm ve bu konserden gelecek gelirin Gazze’deki yaralı çocukların tedavisi için kullanılmasını istedim. Para bir yere kadar önemli ama amaç Filistin halkıyla dayanışma. Haydi gelin.” ifadelerini kullandı.