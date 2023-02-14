Haluk Levent trafik kazası geçirdi!

AHBAP Derneği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yardım çalışmaları ilk günden bu yana aralıksız sürdürüyor. Depremin merkez üssü Pazarcık'a yeniden yardım götürmek isteyen Haluk Levent, kaza geçirdi.

Kaza sebebiyle boynunda bir sıkıntı sonucu boyunluk takıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Levent kaza sonrası yaptığı açıklamada, "Çukurlu yola hızlı bir giriş yaptık sanırım. Özür dileyerek söylüyorum, emniyet kemeri takmamıştım. Kafamı iki defa tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. 1 saat kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim." dedi.