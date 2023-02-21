Haluk Levent isyan etti!

Hatay'da dün akşam art arda meydana gelen depremlerin ardından sosyal medyada yine bilgi kirliliği oluştu.

Hatay'da binaların yıkıldığı, çok sayıda insanın enkaz altında kaldığı haberleri dolaşıma sokuldu.

Oluşan bilgi kirliliğine yardımsever sanatçı Haluk Levent de isyan etti. AHBAP Platformu'nun kurucusu Haluk Levent, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ahbap arama kurtarma şu 4 ayrı adrese gittiler ama ihbarlar asılsız çıktı. Lütfen yapmayalım dicem ama lütfen’lik değil vicdani bi durum bu" dedi.