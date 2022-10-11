Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi!

“Yahu 1-2 tweet olsa elim çarptı diyeceğim ama 17 tweet! Olmak istemediğim bir durumdayım. Lütfen bu nasıl oluyor söyleyin? İstanbul AHBAP! Bir şey yap. İmdat ya” dedi. Levent’in paylaşımı kısa sürede ilgi gördü. Bazı kişiler “Derdini sevsinler” diyerek eleştirdi.