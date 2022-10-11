Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi!
Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından biri olan Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla gönüllere taht kurdu. Levent, bu kez kendisi için, “Haydi AHBAP!” dedi.
Şarkıları hemen hemen herkes tarafından dinlenen, şarkıcılık kariyerinin yanı sıra yaptığı yardımlarla da dikkatleri üzerine çeken Haluk Levent, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Twitter’da geniş bir kitlesi olan Haluk Levent, sık sık hem yardım paylaşımları yapıyor hem de takipçileriyle sohbet ediyor. Haluk Levent, yardıma ihtiyacı olan kişileri, ilgili şehirdeki AHBAP’lara yönlendiriyor.
Sevilen sanatçı, bu kez kendisi için İstanbul AHBAP’a seslendi. Levent, "Ben 17 tweet’imi beğenmişim. Kendi tweet’imi yani. Girin bakın sayfama.”
“Yahu 1-2 tweet olsa elim çarptı diyeceğim ama 17 tweet! Olmak istemediğim bir durumdayım. Lütfen bu nasıl oluyor söyleyin? İstanbul AHBAP! Bir şey yap. İmdat ya” dedi. Levent’in paylaşımı kısa sürede ilgi gördü. Bazı kişiler “Derdini sevsinler” diyerek eleştirdi.